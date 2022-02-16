Конструкція будиночків для туристів справді незвичайна. Кулі підвішані на товстих мотузках до могутніх канадських дерев.
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Ніч у "підвішеному" стані
Кулі висять на мотузках / Фото Free Spirit Spheres
Під час ночівлі в такому будиночку гості відчувають легке покачування. Воно заспокоює та дозволяє насолодитися атмосферою справжнього лісу та відірваності від цивілізації.
Зараз гостям пропонують зупинитися в одній з 3 підвішаних сфер. У кожній з них розташоване зручне велике ліжко. Цікавими є і вікна в "номері" – звісно, вони теж круглі.
Ми побачили цей готель на каналі "Діскавері" і просто мали його перевірити. Я такий радий, що ми це зробили! Ми шукали місця, щоб сховатися від світу і "підзарядитися". Це чарівне місце, і ми хотіли б зупинитися там знову,
– розповідають відвідувачі готелю.
Так сфери виглядають всередині / Фото Free Spirit Spheres
Як виникла оригінальна ідея
Власники будиночків створили їх, виходячи із власної практики медитації та духовного єднання з природою. Сфера має стати для гостей місцем для повного релаксу та перезавантаження.
Тут можна залишитися наодинці з собою та природою, без жодних зовнішніх факторів, що відволікають.
Ночівля у такому готелі дарує незвичний досвід / Фото Free Spirit Spheres
Дивіться відеоогляд готелю
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