Жити в казці: компанія Disney оголосила про будівництво власних містечок

Всесвітньо відома компанія Disney відтепер буде створювати не тільки тематичні парки. Шанувальникам пропонують кардинально новий проєкт Storyliving by Disney.

Storyliving – маленькі містечка для тих, хто хоче отримувати задоволення від життя. Проєкт буде проєднувати в собі чарівність невеликого міста, курортну зону та цікаві деталі від Disney. Першим реалізують проєкт містечка Котіно, що у каліфорнійській долині Коачелла.

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Мешканцям пропонують різні розваги



Довкола містечка розташовані красиві гори / Зображення Disney

Цю локацію для реалізації першого міста з проєкту обрали недарма. Волт Дісней та його родина мали будинок у цьому мальовничому районі, що оточений горами та пальмами.



Родзинкою міста стане водна зона / Зображення Disney

Охочі придбати житло у Disney зможуть обирати між окремими особняками, будинками на одну родину та кондомініумами – багатоквартирними будинками. У кожному містечку буде кілька районів для мешканців старше 55 років.



Покупцям житла запропонують чимало цікавих бонусів / Зображення Disney

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

У Котіно буде своєрідна "оаза" із пляжною зоною. Мешканцям будуть доступні водні види спорту. Туристам запропонують зупинитися в пляжному готелі на березі, відвідати ресторани та район з розвагами.



Гостям запропонують безліч розваг / Зображення Disney

Що відомо про компанію Disney

The Walt Disney Company – один із найбільших медіаконгломератів у світі. У 1923 році брати Волтер і Рой Діснеї заснували невелику анімаційну студію. Проєкт став настільки успішним, що зараз компанія є власником 11 тематичних парків розваг, 2 аквапарків, однієї з найбільших голлівудських студій та кількох мереж телерадіомовлення.

Джерело: The Walt Disney Company – один із найбільших медіаконгломератів у світі. У 1923 році брати Волтер і Рой Діснеї заснували невелику анімаційну студію. Проєкт став настільки успішним, що зараз компанія є власником 11 тематичних парків розваг, 2 аквапарків, однієї з найбільших голлівудських студій та кількох мереж телерадіомовлення.Джерело: Вікіпедія

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