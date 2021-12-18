Зустріти Новий рік в Анталії: що потрібно знати туристам
Джерело:Tripadvisor
Усе більше українців їдуть до Туреччини взимку. Дізнайтеся, яка погода курорті у зимовий час, а також варіанти святкування Нового року.
Погода в регіоні
Наприкінці грудня та на початку січня в Анталії дуже приємна погода. Температура повітря вдень становить близько 15 градусів тепла, вночі трішки опускається і складає 8 – 10 градусів вище нуля.
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Вода ще тепліша за повітря – її температура біля 18 – 19 градусів.
Взимку погода в Анталії досить тепла та комфортна / Фото Unsplash
Клімат тут середземноморський, зима дуже м'яка та комфортна. Але не забудьте взяти куртку-вітрівку для прогулянок біля моря. Якщо плануєте поїхати в гори – знадобиться утеплення у вигляді пухової куртки.
Також добре взяти кросівки або трекінгові черевики, у яких будете гуляти та ходити на екскурсії. Також не зайвим буде дощовик або парасолька.
Як зустріти Новий рік
В Туреччині не святкують новий рік так яскраво, як у Європі. Втім, для туристів тут влаштовують різноманітні банкети та розваги.
У грудні в Анталії відкривають різдвяні ярмарки. У новорічну ніч в ресторанах та готелях ви знайдете банкети та шоу-програми на будь-який смак.
Новорічна вечеря на двох коштує близько 120 доларів. А якщо ви відпочиваєте в готелі із "все включено", банкет зазвичай включений у вартість проживання.
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Що робити в Анталії взимку
В Анталії багато історичних пам'яток / Фото Unsplash
- гуляти містом, відвідати ярмарки,
- піти на екскурсію до Старого міста,
- влаштувати шопінг, пошукати різдвяні знижки,
- покататися на лижах – неподалік Анталії розташований курорт Сакликент,
- відвідати спа або хамам,
- відвідати Каппадокію або Памуккале.
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