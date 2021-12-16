Зустріти Новий рік на морі: 5 країн для "райського" відпочинку
Джерело:Otpusktime
Якщо давно мріяли на свята втекти від метушні та насолоджуватися курортним відпочинком – саме час подбати про це. Розповідаємо про країни, куди можна поїхати на море на Новий рік.
Існує чимало варіантів, куди можна вирушити як у розкішну подорож, так і в бюджетну мандрівку. Дізнайтеся про 5 країн, що популярні серед українських туристів на свята.
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Єгипет
Чимало туристів їдуть зустрічати Новий рік у Єгипті / Фото Unsplash
Класичний варіант подорожі на Новий рік. На туристів тут чекає чималий вибір екскурсій, недорога та колоритна святкова програма, харчування "все включено" та можливість купатися у басейнах і навіть у морі.Порада. Обирайте варіанти готелів в бухтах, що захищені скелями або горами – там не буде відчутно вітру. Тоді ви зможете купатися в морі навіть узимку.
- Погода: тепло та сухо, вдень повітря прогрівається до 23 градусів.
- Температура води: від +20 до +23 градусів.
- Віза: для відпочинку в Шарм-ель-Шейху не потрібна. В інших випадках її потрібно оформити в аеропорту. Вартість – 25 доларів.
ОАЕ
В ОАЕ можна потрапити на розкішне святкування Нового року / Фото Unsplash
Ця країна може стати хорошим варіантом для сімей з дітьми. В Об'єднаних Арабських Еміратах просторі пляжі, тепла вода, а в новорічну ніч можна помилуватися грандіозними феєрверками.
Окрім того, на свята в Дубаї відбувається Торговий фестиваль, де продають різноманітні товарі зі знижками до 70%.
- Погода: вдень повітря нагрівається до 24 – 27 градусів, іноді бувають короткочасні дощі.
- Температура води: близько 24 градусів вище нуля.
- Віза: можна оформити безкоштовно в аеропорту.
Туреччина
На турецьких курортах взимку можна насолоджуватися природою / Фото Unsplash
Попри те, що Туреччина здобула славу літнього курорту, чимало українців вирушають сюди взимку. Серед переваг: низькі ціни, можливість насолоджуватися природою та пляжами з мінімальною кількістю людей.
Звісно, поплавати в морі на Новий рік навряд чи вийде (хоча є й такі сміливці). Але великі готелі пропонують до послуг туристів теплі басейни.
- Погода: температура повітря складає 15 – 16 градусів вище нуля. Іноді бувають дощі.
- Температура води: 17 – 19 градусів вище нуля.
- Віза: українцям не потрібна віза до Туреччини.
Шрі-Ланка
Новий рік у Шрі-Ланці подарує святкування на райському острові / Фото Unsplash
Зима – курортний сезон на Шрі-Ланці. Варіанти курортів на острові: Унаватуна, Хіккадува, Негомбо, Ваддува, Бентота.
На Шрі-Ланці туристам запропонують готелі з системою "все включено", розкішні пляжі, безліч фруктів та надзвичайно теплий Індійський океан. Любителі активного відпочинку знайдуть безліч варіантів екскурсій.
- Погода: близько 28 – 30 градусів вище нуля.
- Температура води: до +28 градусів.
- Віза: візу можна оформити онлайн або в аеропорту після прильоту. Її вартість – 35 доларів.
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Таїланд
Краєвиди Таїланду / Фото Unsplash
Відпочинок в Таїланді – це насолода блакитними пляжами, чудовою погодою та атмосферою ліні й розслабленості. Новий рік можна зустрічати як на курортах, так і в Бангкоку. Тут влада влаштовує неймовірне свято на площі біля торгового центру Central World.
- Погода: тепла і суха, повітря прогрівається до 31 градуса.
- Температура води: до 28 градусів.
- Віза: коштує 60 доларів, оформлюється в аеропорту.
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