Пам'ятки цієї держави – не тільки Колізей, Верона та Пізанська вежа. Тут можна знайти цікаві дрібниці, які точно переконають вас, що ви Італії.

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Велосипедна вантажівка

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

Такими "вантажівками" розвозять пошту вуличками Рима.

Дивні знаки на вулицях

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

Вуличний художник перетворює знаки на витвори мистецтва

Пармезан в автоматі

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

Цей відомий сир можна придбати навіть в автоматі на вулиці.

Пішохідний перехід в Римі

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

Так, він справжній.

Службовий автомобіль

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

В аеропорту Болоньї працює автомобіль Lamborghini.

Оливкова олія

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

Тут її можна придбати навіть в таких крихітних пляшечках.

Маленькі автомобілі

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

Ця машина настільки маленька, що її можна паркувати як завгодно.

Смаки тік-таку

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

Ці популярні цукерки тут називають на честь країн.

Пляжні пристосування

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

В Італії можна зустріти лежаки для людей з інвалідністю.

Майданчик для собак

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

Він розташований не в парку, а просто на заправці.

Швидка допомога у Венеції

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

Саме так вона виглядає.

Пожежний вихід

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

А такі у Венеції шляхи для евакуації.

Підставка для пармезану

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

Її використовують в особливих випадках.

Поліцейський автомобіль

Фото, що показують унікальність життя в Італії
Фото Reddit

Так, це теж Lamborghini.

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Сувенір з макаронами

Фото, що показують унікальність життя в Італії
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Такий крихітний пакетик теж можна купити в Італії.