Пам'ятки цієї держави – не тільки Колізей, Верона та Пізанська вежа. Тут можна знайти цікаві дрібниці, які точно переконають вас, що ви Італії.

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Велосипедна вантажівка



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Такими "вантажівками" розвозять пошту вуличками Рима.

Дивні знаки на вулицях



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Вуличний художник перетворює знаки на витвори мистецтва

Пармезан в автоматі



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Цей відомий сир можна придбати навіть в автоматі на вулиці.

Пішохідний перехід в Римі



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Так, він справжній.

Службовий автомобіль



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В аеропорту Болоньї працює автомобіль Lamborghini.

Оливкова олія



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Тут її можна придбати навіть в таких крихітних пляшечках.

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Маленькі автомобілі



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Ця машина настільки маленька, що її можна паркувати як завгодно.

Смаки тік-таку



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Ці популярні цукерки тут називають на честь країн.

Пляжні пристосування



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В Італії можна зустріти лежаки для людей з інвалідністю.

Майданчик для собак



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Він розташований не в парку, а просто на заправці.

Швидка допомога у Венеції



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Саме так вона виглядає.

Пожежний вихід



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А такі у Венеції шляхи для евакуації.

Підставка для пармезану



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Її використовують в особливих випадках.

Поліцейський автомобіль



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Так, це теж Lamborghini.

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Сувенір з макаронами



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Такий крихітний пакетик теж можна купити в Італії.