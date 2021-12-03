Достопримечательности этого государства – не только Колизей, Верона и Пизанская башня. Здесь можно найти интересные мелочи, которые точно убедят вас, что вы Италии.
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Велосипедный грузовик
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Такими "грузовиками" развозят почту по улочкам Рима.
Удивительные знаки на улицах
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Уличный художник превращает знаки в произведения искусства
Пармезан в автомате
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Этот известный сыр можно приобрести даже в автомате на улице.
Пешеходный переход в Риме
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Да, он настоящий.
Служебный автомобиль
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В аэропорту Болоньи работает автомобиль Lamborghini.
Оливковое масло
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Здесь его можно приобрести даже в таких крошечных бутылочках.
Маленькие автомобили
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Эта машина настолько маленькая, что ее можно парковать как угодно.
Вкусы тик-така
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Эти популярные конфеты здесь называются в честь стран.
Пляжные приспособления
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В Италии можно встретить лежаки для людей с инвалидностью.
Площадка для собак
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Она расположена не в парке, а прямо на заправке.
Скорая помощь в Венеции
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Так она выглядит.
Пожарный выход
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А таковы в Венеции пути для эвакуации.
Подставка для пармезана
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Ее используют в особых случаях.
Полицейский автомобиль
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Да, это тоже Lamborghini.
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Сувенир с макаронами
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Такой крошечный пакетик тоже можно купить в Италии.