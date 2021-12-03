Достопримечательности этого государства – не только Колизей, Верона и Пизанская башня. Здесь можно найти интересные мелочи, которые точно убедят вас, что вы Италии.

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Велосипедный грузовик



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Такими "грузовиками" развозят почту по улочкам Рима.

Удивительные знаки на улицах



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Уличный художник превращает знаки в произведения искусства

Пармезан в автомате



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Этот известный сыр можно приобрести даже в автомате на улице.

Пешеходный переход в Риме



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Да, он настоящий.

Служебный автомобиль



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В аэропорту Болоньи работает автомобиль Lamborghini.

Оливковое масло



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Здесь его можно приобрести даже в таких крошечных бутылочках.

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Маленькие автомобили



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Эта машина настолько маленькая, что ее можно парковать как угодно.

Вкусы тик-така



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Эти популярные конфеты здесь называются в честь стран.

Пляжные приспособления



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В Италии можно встретить лежаки для людей с инвалидностью.

Площадка для собак



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Она расположена не в парке, а прямо на заправке.

Скорая помощь в Венеции



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Так она выглядит.

Пожарный выход



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А таковы в Венеции пути для эвакуации.

Подставка для пармезана



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Ее используют в особых случаях.

Полицейский автомобиль



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Да, это тоже Lamborghini.

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Сувенир с макаронами



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