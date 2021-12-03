Достопримечательности этого государства – не только Колизей, Верона и Пизанская башня. Здесь можно найти интересные мелочи, которые точно убедят вас, что вы Италии.

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Велосипедный грузовик

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Такими "грузовиками" развозят почту по улочкам Рима.

Удивительные знаки на улицах

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Уличный художник превращает знаки в произведения искусства

Пармезан в автомате

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Этот известный сыр можно приобрести даже в автомате на улице.

Пешеходный переход в Риме

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Да, он настоящий.

Служебный автомобиль

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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В аэропорту Болоньи работает автомобиль Lamborghini.

Оливковое масло

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Здесь его можно приобрести даже в таких крошечных бутылочках.

Маленькие автомобили

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Эта машина настолько маленькая, что ее можно парковать как угодно.

Вкусы тик-така

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Эти популярные конфеты здесь называются в честь стран.

Пляжные приспособления

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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В Италии можно встретить лежаки для людей с инвалидностью.

Площадка для собак

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Она расположена не в парке, а прямо на заправке.

Скорая помощь в Венеции

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Так она выглядит.

Пожарный выход

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
Фото Reddit

А таковы в Венеции пути для эвакуации.

Подставка для пармезана

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Ее используют в особых случаях.

Полицейский автомобиль

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Да, это тоже Lamborghini.

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Сувенир с макаронами

Фото, показывающие уникальность жизни в Италии
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Такой крошечный пакетик тоже можно купить в Италии.