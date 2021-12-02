Дивовижно, але етикет за столом може бути абсолютно різним у різних країнах. У деяких не можна нюхати їжу, десь краще їсти руками, в інших же місцевостях руками не можна їсти в жодному разі.

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В Італії вважають непристойним різати пасту / Фото Unsplash

Таїланд: не їжте виделкою

Це правило стосується, перш за все, рису. Тайці образяться, якщо ви будете їсти цю страву виделкою. В Таїланді рис їдять виключно ложкою.

Звісно, виделки на столі є, але їх можна використовувати тільки для того, щоб допомогти собі покласти рис на ложку. Щодо решти страв – залежно від обставин. Найкраще – брати приклад з місцевих мешканців.

Чилі: не їжте без виделки

Їсти їжу руками тут вважається варварством та невіглаством. Тому користуйтеся ножем і виделкою навіть для тих страв, які, здається, зручніше було б їсти руками.

Італія: не ріжте пасту

Пасту потрібно намотувати на виделку, але в жодному разі не різати. Інакше ви точно образите місцевих мешканців.

Китай: залишайте їжу на тарілці

Цей жест покаже, що вас нагодували настільки ситно і смачно, що ви навіть не подужали з'їсти усе.



У Китаї заведено залишати трохи їжі на тарілці / Фото Unsplash

Єгипет: не наливайте собі самі

Якщо ви випили свій напій – неважливо, алкогольний чи ні, наповнити склянку може тільки інші людина. Ви ж повинні стежити за склянками інших людей за столом.

Іспанія: не розмочуйте хліб в супі

Це вважають грубим та непристойним. І навіть у соус вмочувати хліб небажано.

Японія: не залишайте палички в тарілці з їжею

Залишені в рисі палички – символ похоронного обряду, тому обов'язково діставайте палички з їжі та ставте їх на спеціальну підставку.

Танзанія: не нюхайте їжу

Якщо ви захоплено нюхаєте їжу в Танзанії, це може образити кухаря: адже він подумає, що зі стравою щось не так.

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Філіппіни: не їжте лівою рукою

Також не користуйтеся нею, щоб передавати щось за столом. У багатьох мусульманських країнах цю руку вважають "нечистою".

Португалія: не просіть сіль та перець

Намагайтеся не робити жодних маніпуляцій із приготовленою їжею. Це може образити кухаря, який вирішить, що вам не подобається смак їжі без додаткових спецій.



У Португалії некультурно просити додаткові сіль та перець / Фото Unsplash

Південна Корея: не починайте їсти першим

У цій країні величезною пошаною користуються старійшини, тому трапезу традиційно починає найстарша людина.