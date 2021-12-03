Автомат з пармезаном та мініавто: 15 фото, що показують унікальність життя в Італії
Джерело:Reddit
Італія – дивовижна країна, багата розкішною природою та історичними пам'ятками. А ще там є різні цікавинки, які роблять її справді унікальною.
Пам'ятки цієї держави – не тільки Колізей, Верона та Пізанська вежа. Тут можна знайти цікаві дрібниці, які точно переконають вас, що ви Італії.
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Велосипедна вантажівка
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Такими "вантажівками" розвозять пошту вуличками Рима.
Дивні знаки на вулицях
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Вуличний художник перетворює знаки на витвори мистецтва
Пармезан в автоматі
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Цей відомий сир можна придбати навіть в автоматі на вулиці.
Пішохідний перехід в Римі
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Так, він справжній.
Службовий автомобіль
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В аеропорту Болоньї працює автомобіль Lamborghini.
Оливкова олія
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Тут її можна придбати навіть в таких крихітних пляшечках.До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.
Маленькі автомобілі
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Ця машина настільки маленька, що її можна паркувати як завгодно.
Смаки тік-таку
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Ці популярні цукерки тут називають на честь країн.
Пляжні пристосування
Фото Reddit
В Італії можна зустріти лежаки для людей з інвалідністю.
Майданчик для собак
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Він розташований не в парку, а просто на заправці.
Швидка допомога у Венеції
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Саме так вона виглядає.
Пожежний вихід
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А такі у Венеції шляхи для евакуації.
Підставка для пармезану
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Її використовують в особливих випадках.
Поліцейський автомобіль
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Так, це теж Lamborghini.
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Сувенір з макаронами
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Такий крихітний пакетик теж можна купити в Італії.