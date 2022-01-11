Ажіотаж на курортах: готелі в Туреччині вже заповнені на травень та червень

В Туреччині триває підготовка до літнього курортного сезону. Готелі біля моря вже заповнені на травень та червень – усе завдяки ранньому бронюванню.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Через такий ажіотаж серед туристів навіть перенесли Анатолійський дипломатичний форум. Минулого року він відбувся у червні, цьогоріч пройде набагато раніше – 11 – 13 березня.

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Туреччину відвідали майже 30 мільйонів людей

Кількість туристів, які їдуть до цієї країни, вражає. За 2021 рік Туреччину відвідали близько 29 мільйонів мандрівників.

Туристична сфера заробила 24 мільярди доларів. Цей приголомшливий результат став можливим тому, що в країні запровадили програму сертифікації безпечного туризму.



Туреччина – надзвичайно популярний напрям серед мандрівників / Фото Unsplash

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Українці також масово їхали до Туреччини. Сервіс Aviasales повідомив, що ця країна стала найпопулярнішим напрямом серед вітчизняних туристів у 2021 році.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.