Греція дасть туристам набагато більше, ніж вони сподіваються, коли вирушають туди. Це можуть бути абсолютно неочікувані речі, які здивують мандрівників та покажуть цю дивовижну країну з іншого боку.

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"Ущелина Вікос"

Фото Reddit / Avonord

"На табличці написано: "Не паркуйте машини під цим деревом, кози люблять залізати на них""

Фото Reddit / Massive_Put_9594

"Вуличне мистецтво в Афінах"

Фото Reddit / OminousLedger

"Фото з нашого походу на гору Олімп"

Фото Reddit / Tyropipa

"Типова ситуація у грецькому ресторані"

Фото Reddit / searaybc

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

"Афіни з різницею у 2 дні. Сніг і сонце – божевільна погода"

Фото Reddit / Armaanwadhwa

"Метеора у Греції"

Фото Reddit / Money-Motivation-

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"Різдвяна ялинка з опунції в Ареополі"

Фото Reddit / kipar7

"2000-річне оливкове дерево, яке досі дає плоди"

Фото Reddit / metroidblaster

"На Криті деякі будинки стоять на давньоримських руїнах, їх можна знайти повсюди"

Фото Reddit / Beatstick0

Перше сходження на Еверест: дивіться відео