Греція дасть туристам набагато більше, ніж вони сподіваються, коли вирушають туди. Це можуть бути абсолютно неочікувані речі, які здивують мандрівників та покажуть цю дивовижну країну з іншого боку.
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"Ущелина Вікос"
Фото Reddit / Avonord
"На табличці написано: "Не паркуйте машини під цим деревом, кози люблять залізати на них""
Фото Reddit / Massive_Put_9594
"Вуличне мистецтво в Афінах"
Фото Reddit / OminousLedger
"Фото з нашого походу на гору Олімп"
Фото Reddit / Tyropipa
"Типова ситуація у грецькому ресторані"
Фото Reddit / searaybc
"Афіни з різницею у 2 дні. Сніг і сонце – божевільна погода"
Фото Reddit / Armaanwadhwa
"Метеора у Греції"
Фото Reddit / Money-Motivation-
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"Різдвяна ялинка з опунції в Ареополі"
Фото Reddit / kipar7
"2000-річне оливкове дерево, яке досі дає плоди"
Фото Reddit / metroidblaster
"На Криті деякі будинки стоять на давньоримських руїнах, їх можна знайти повсюди"
Фото Reddit / Beatstick0