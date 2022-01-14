Греция даст туристам гораздо больше, чем они надеются, когда отправляются туда. Это могут быть совершенно неожиданные вещи, которые удивят путешественников и покажут страну с другой стороны.

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"Ущелье Викос"

Фото Reddit / Avonord

"На табличке написано: "Не паркуйте машины под этим деревом, козы любят залезать на них""

Фото Reddit / Massive_Put_9594

"Уличное искусство в Афинах"

Фото Reddit / OminousLedger

"Фото из нашего похода на гору Олимп"

Фото Reddit / Tyropipa

"Типичная ситуация в греческом ресторане"

Фото Reddit / searaybc

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"Афины с разницей в 2 дня. Снег и солнце – безумная погода"

Фото Reddit / Armaanwadhwa

"Метеора в Греции"

Фото Reddit / Money-Motivation-

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"Рождественская елка из опунции в Ареополе"

Фото Reddit / kipar7

"2000-летнее оливковое дерево, которое до сих пор дает плоды"

Фото Reddit / metroidblaster

"На Крите некоторые дома стоят на древнеримских руинах, их можно найти повсюду"

Фото Reddit / Beatstick0