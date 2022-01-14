Греция даст туристам гораздо больше, чем они надеются, когда отправляются туда. Это могут быть совершенно неожиданные вещи, которые удивят путешественников и покажут страну с другой стороны.
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"Ущелье Викос"
Фото Reddit / Avonord
"На табличке написано: "Не паркуйте машины под этим деревом, козы любят залезать на них""
Фото Reddit / Massive_Put_9594
"Уличное искусство в Афинах"
Фото Reddit / OminousLedger
"Фото из нашего похода на гору Олимп"
Фото Reddit / Tyropipa
"Типичная ситуация в греческом ресторане"
Фото Reddit / searaybc
"Афины с разницей в 2 дня. Снег и солнце – безумная погода"
Фото Reddit / Armaanwadhwa
"Метеора в Греции"
Фото Reddit / Money-Motivation-
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"Рождественская елка из опунции в Ареополе"
Фото Reddit / kipar7
"2000-летнее оливковое дерево, которое до сих пор дает плоды"
Фото Reddit / metroidblaster
"На Крите некоторые дома стоят на древнеримских руинах, их можно найти повсюду"
Фото Reddit / Beatstick0