Ми підготували добірку фото з Туреччини, опублікованих користувачами розважального порталу Reddit. Кожне з них може стати натхненням, аби запланувати наступну відпустку саме у цій країні. Адже окрім сучасних гірськолижних курортів та розкішних сонячних пляжів на це є чимало дрібних, але не менш значущих причин.

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"Бурдж-аль-Бабас – закинутий житловий комплекс у Туреччині"

Фото Reddit / PioneerStandard

"Ось такий астронавт розважає мешканців Стамбула у метро"

Фото Reddit / wyazici

"Фактичні стіни того самого міста Троя, розташовані у Туреччині"

Фото Reddit / xjohnnybravoxx

"Ні, це не Амстердам. Це Стамбул"

Фото Reddit / reorcorp

"Звичайна ситуація в автобусі в Туреччині"

Фото Reddit / esberat

Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали, Coral Travel знайде тур саме для вас.

"Вигляд з бібліотеки Стамбульського університету"

Фото Reddit / orodicnostablo

"Сьогодні побачив у Стамбулі Lamborghini Urus. Так, це таксі"

Фото Reddit / sheakspeares

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"Повернувся у свій номер у готелі та знайшов його на ліжку"

Фото Reddit / amirkerimov1

"У моєму рахунку вказали, скільки й кому потрібно заплатити, якщо ви хочете розділити суму на всіх"

Фото Reddit / Bleary_Eyed

"Starbucks у Туреччині такий, як і всюди. За винятком того, що тут є кава по-турецьки, до якої безкоштовно дають рахат-лукум"

Фото Reddit / SCONESiiii

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