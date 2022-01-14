Без стереотипів: 10 фото з Греції, які покажуть її з іншого боку

Коли мандрівники планують подорож до Греції, перше про що вони думають – це широкі залиті сонцем пляжі, історичні пам'ятки часів античності та мальовничі білосніжні будиночки. Однак, ця країна може здивувати.

Греція дасть туристам набагато більше, ніж вони сподіваються, коли вирушають туди. Це можуть бути абсолютно неочікувані речі, які здивують мандрівників та покажуть цю дивовижну країну з іншого боку.

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"Ущелина Вікос"

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"На табличці написано: "Не паркуйте машини під цим деревом, кози люблять залізати на них""

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"Вуличне мистецтво в Афінах"

Фото Reddit / OminousLedger

"Фото з нашого походу на гору Олімп"

Фото Reddit / Tyropipa

"Типова ситуація у грецькому ресторані"

Фото Reddit / searaybc

"Афіни з різницею у 2 дні. Сніг і сонце – божевільна погода"

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Фото Reddit / Armaanwadhwa

"Метеора у Греції"

Фото Reddit / Money-Motivation-

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"Різдвяна ялинка з опунції в Ареополі"

Фото Reddit / kipar7

"2000-річне оливкове дерево, яке досі дає плоди"

Фото Reddit / metroidblaster

"На Криті деякі будинки стоять на давньоримських руїнах, їх можна знайти повсюди"

Фото Reddit / Beatstick0

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