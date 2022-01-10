Бортпровідник з Великої Британії поділився переліком безглуздих питань, недоречних висловлювань та жартів, які йому часто доводиться чути під час роботи. Він назвав їх "речами, які ви ніколи не повинні говорити своїм бортпровідникам".

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Табу у розмові з бортпровідниками

Найпопулярніше дратівливе запитання, яке люблять ставити пасажири літаків, – це "Де ми зараз?". Але знати та доповідати про це не входить в обов'язки бортпровідників та стюардес. Натомість пілоти завжди повідомляють усі деталі маршруту, тож краще уважно слухати оголошення, аби не заважати іншим виконувати свою роботу.

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На другому місці у переліку ненависних тем для розмов з екіпажем – жарти про вибухові речовини. Здається, усі розуміють, що говорити про наявність бомби у салоні – абсолютно недоречно, але, за словами бортпровідника, це роблять дуже часто.

Це зовсім не смішно. Це не лише може завдати вам неприємностей з екіпажем та попутниками, за таке ви можете потрапити до в'язниці,

– сказав бортпровідник.

Доволі часто співробітників авіаліній просять підіймати валізи та сумки і розміщати їх на багажних полицях. Пасажири вважають, що це є частиною роботи бортпровідників, але це не так. Літаками подорожують занадто багато людей, і якщо члени екіпажу муситимуть допомагати усім, легко зможуть травмуватися.

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Проте найбільше бортпровідники не люблять, коли їх називають "офіціантами в повітрі", думаючи, що їхня робота – це лише розносити напої та їжу. "На щастя, сьогодні польоти набагато безпечніші, ніж раніше, тому наші навички надання першої невідкладної допомоги потрібні рідше. Але це не означає, що вони не використовуються зовсім", – пояснив представник авіаліній.

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