Бортпроводник из Великобритании поделился перечнем бессмысленных вопросов, неуместных высказываний и шуток, которые часто приходится слышать во время работы. Он назвал их "вещами, которые вы никогда не должны говорить своим бортпроводникам".

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Табу в разговоре с бортпроводниками

Самый раздражающий вопрос, который любят задавать пассажиры самолетов, – это "Где мы сейчас?" . Но знать и докладывать об этом не входит в обязанности бортпроводников и стюардесс. В то же время пилоты всегда сообщают все детали маршрута, поэтому лучше внимательно слушать объявления, чтобы не мешать другим выполнять свою работу.

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На втором месте в перечне ненавистных тем для разговоров с экипажем – шутки о взрывчатых веществах . Кажется, все понимают, что говорить о наличии бомбы в салоне совершенно неуместно, но, по словам бортпроводника, это делают очень часто.

Это совсем не смешно. Это не только может доставить вам неприятности с экипажем и попутчиками, за это вы можете попасть в тюрьму,

– сказал бортпроводник.

Довольно часто сотрудников авиалиний просят поднимать чемоданы и сумки и размещать их на багажных полках . Пассажиры считают, что это часть работы бортпроводников, но это не так. Самолетами путешествует слишком много людей, и если члены экипажа будут помогать всем, легко смогут травмироваться.

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Однако больше всего бортпроводники не любят, когда их называют "официантами в воздухе" , думая, что их работа – это только разносить напитки и еду. "К счастью, сегодня полеты намного безопаснее, чем раньше, поэтому наши навыки оказания первой неотложной помощи нужны реже. Но это не значит, что они не используются вовсе", – объяснил представитель авиалиний.