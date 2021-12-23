Археологи розкопували давнє греко-римське місто Блаундос. Під час розкопок вчені виявили 2 статуї, що зображають чоловіків.

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Статуї знайшли на руїнах храму / Фото Anadolu Agency

Ймовірно, це були боги

За попередніми оцінками, вік статуй становить 2000 років. Ймовірно, це були зображення античних богів.

Що відомо про місто Блаундос

Це поселення було побудоване македонцями, що прибули до Анатолії після воєнної кампанії Олександра Великого. Руїни стародавнього міста розташовані на території сучасної Туреччини, в Улубейському районі провінції Усак.



Обидві скульптури не мають голови / Фото Anadolu Agency

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Одна зі статуй не має ніг

Розкопки на місці Блаундоса тривають з 2018 року. Зараз досліджують місце, де був храм грецької богині Деметри. Команді археологів вдалося знайти 2 монументи.



Процес розкопок / Фото Anadolu Agency