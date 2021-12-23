Археологи розкопували давнє греко-римське місто Блаундос. Під час розкопок вчені виявили 2 статуї, що зображають чоловіків.

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В Туреччині знайшли стародавні статуї чоловіків
Статуї знайшли на руїнах храму / Фото Anadolu Agency

Ймовірно, це були боги

За попередніми оцінками, вік статуй становить 2000 років. Ймовірно, це були зображення античних богів.

Що відомо про місто Блаундос


Це поселення було побудоване македонцями, що прибули до Анатолії після воєнної кампанії Олександра Великого. Руїни стародавнього міста розташовані на території сучасної Туреччини, в Улубейському районі провінції Усак.

В Туреччині знайшли стародавні статуї чоловіків
Обидві скульптури не мають голови / Фото Anadolu Agency

Одна зі статуй не має ніг

Розкопки на місці Блаундоса тривають з 2018 року. Зараз досліджують місце, де був храм грецької богині Деметри. Команді археологів вдалося знайти 2 монументи.

В Туреччині знайшли стародавні статуї чоловіків
Процес розкопок / Фото Anadolu Agency

В Туреччині знайшли стародавні статуї чоловіків
Одна зі статуй / Фото Anadolu Agency

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В Туреччині знайшли стародавні статуї чоловіків
Вчені з'ясовують, кому належать скульптури / Фото Anadolu Agency

Одна зі статуй має висоту 185 сантиметрів без голови. Інша – менша, бо у неї відсутня не тільки голова, а й права рука та ноги. Наразі вчені з'ясовують, ким були статуї – богами, державними діячами чи імператорами.