Археологи раскапывали древний греко-римский город Блаундос. Во время раскопок они обнаружили 2 статуи, изображающие мужчин.
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Статуи нашли на руинах храма / Фото Anadolu Agency
Вероятно, это были боги
По предварительным оценкам возраст статуй составляет 2000 лет. Вероятно, это были изображения античных богов.
Что известно о городе Блаундос
Это поселение было построено македонцами, прибывшими в Анатолию после военной кампании Александра Великого. Руины древнего города расположены на территории современной Турции, в Улубейском районе провинции Усак.
У обеих скульптур нет головы / Фото Anadolu Agency
У одной из статуй нет ног
Раскопки на месте Блаундоса продолжаются с 2018 года. Сейчас исследуют место, где находился храм греческой богини Деметры. Команде археологов удалось обнаружить 2 монумента.
Процесс раскопок / Фото Anadolu Agency
Одна из статуй / Фото Anadolu Agency
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Ученые выясняют, кому принадлежат скульптуры / Фото Anadolu Agency
Одна из статуй имеет высоту 185 сантиметров без головы. Другая – меньше, потому что у нее отсутствует не только голова, но и правая рука, а также ноги. Ученые выясняют, кем были статуи – богами, государственными деятелями или императорами.