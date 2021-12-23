Чоловіки без голів: у Туреччині знайшли статуї віком 2 тисячі років
Джерело:Archaeology
Під час розкопок древнього турецького міста вчені відшукали 2 античні статуї. Наразі археологи з'ясовують, кому належали монументи.
Археологи розкопували давнє греко-римське місто Блаундос. Під час розкопок вчені виявили 2 статуї, що зображають чоловіків.
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Статуї знайшли на руїнах храму / Фото Anadolu Agency
Ймовірно, це були боги
За попередніми оцінками, вік статуй становить 2000 років. Ймовірно, це були зображення античних богів.
Що відомо про місто Блаундос
Це поселення було побудоване македонцями, що прибули до Анатолії після воєнної кампанії Олександра Великого. Руїни стародавнього міста розташовані на території сучасної Туреччини, в Улубейському районі провінції Усак.
Обидві скульптури не мають голови / Фото Anadolu Agency
Одна зі статуй не має ніг
Розкопки на місці Блаундоса тривають з 2018 року. Зараз досліджують місце, де був храм грецької богині Деметри. Команді археологів вдалося знайти 2 монументи.
Процес розкопок / Фото Anadolu Agency
Ми ще не знаємо, чи ці статуї належать самому храму, чи вони знаходилися на вулиці біля нього,
– розповідає очільник розкопок.
Одна зі статуй / Фото Anadolu Agency
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Вчені з'ясовують, кому належать скульптури / Фото Anadolu Agency
Одна зі статуй має висоту 185 сантиметрів без голови. Інша – менша, бо у неї відсутня не тільки голова, а й права рука та ноги. Наразі вчені з'ясовують, ким були статуї – богами, державними діячами чи імператорами.