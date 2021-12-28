Мандрівник Пол Сібі порадив усім придбати замок не тільки для багажу, а й для ручної поклажі. І замикати її зажди, коли подорожуєте літаком. Існують неочевидні причини, чому таке рішення піде на користь.

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Чому речі на борту мають бути під замком

Ви не завжди будете стежити за речами

Зазвичай у ручній поклажі туристи зберігають найцінніше – камеру, телефон, документи та гроші. Чимало людей розслабляються, думаючи, що цінні речі на виду. Однак ви можете банально заснути, відвернутися, піти до туалету й не дізнатися, що з вашої валізи щось викрали.

Ручну поклажу іноді забирають у багаж



Іноді особисті речі туристів можуть забрати у багаж / Фото Unsplash

Вашу поклажу можуть забрати у багажне відділення після того, як ви потрапили на борт. Таке трапляється, коли всі верхні полиці зайняті, і валізу, навіть невелику, немає куди поставити.

Зазвичай це трапляється несподівано для мандрівника й він або вона не встигають дістати дорогі чи потрібні речі.

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Речі можуть опинитися далеко від вас

Вашу валізу або сумку можуть поставити далеко від вас – таке буває, якщо ви зайшли до салону, а полиці біля вашого місця вже зайняті. І якщо хтось полізе до ваших речей, на нього не звернуть увагу. Пасажири та екіпаж просто вирішать, що людина шукає щось у власній валізі.