Чи часто ви ходите босоніж у готельній кімнаті? Власниця клінінгової агенції та блогерка Алісса з ніком alyssascleaningcompany радить забути про босі ноги в готелі.

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Підлога брудна

Навіть у хороших готелях з якісним сервісом підлогу часто не миють надто ретельно. На перший погляд, вона може здатися акуратною, однак цілком ймовірно, що там залишатиметься бруд.

Саме тому обов'язково беріть із собою домашнє взуття або користуйтеся одноразовим, яке пропонують вам у готелі. Навіть якщо любите ходити босоніж, готель – не те місце, де безпечно це робити.

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"Паперовий" тест



Тіктокерка проводить тест із паперовим рушником / Скриншот з відео

Жінка радить збризнути підлогу водою та витерти білою серветкою. Ймовірно, паперова серветка стане досить брудною.

Тіктокерка проводить такий тест щоразу, коли зупиняється в готелі.

Користувачі мережі захищають покоївок: адже ті мають надто мало часу на прибирання кожної кімнати. Однак Алісса наполягає, що чистота та гігієна – обов'язкові у готелі, а тому виправдання цьому годі шукати.

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Як блогерка перевіряє чистоту в готельному номері: дивіться відео