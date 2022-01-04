Часто ли вы ходите босиком в гостиничной комнате? Владелица клинингового агентства и блогер Алисса с ником alyssascleaningcompany советует забыть о босых ногах в отеле.

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Пол грязный

Даже в хороших отелях с качественным сервисом пол часто моют не слишком тщательно. На первый взгляд, он может показаться аккуратным, однако по всей вероятности, там будет оставаться грязь.

Именно поэтому обязательно берите с собой домашнюю обувь или пользуйтесь одноразовой, которую предлагают вам в отеле. Даже если любите ходить босиком, отель – не то место, где безопасно это делать.

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .

"Бумажный" тест



Тиктокерша проводит тест с бумажным полотенцем / Скриншот с видео

Женщина советует сбрызнуть пол водой и вытереть белой салфеткой. Вероятно, бумажная салфетка станет достаточно грязной.

Тиктокерша проводит такой тест каждый раз, когда останавливается в отеле.

Пользователи сети защищают горничных: ведь у них слишком мало времени на уборку каждой комнаты. Однако Алисса настаивает, что чистота и гигиена – обязательны в гостинице, поэтому оправдание этому нельзя искать.

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