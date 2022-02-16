Жінка повідомила, що причиною цьому є різниця у вазі різних пасажирів. Щоб не порушити баланс, краще запитати дозволу пересісти.

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Пересідати не заборонено

Стюардеса зазначає, що перед польотом екіпаж робить своєрідне зважування та балансування, щоб дізнатися, чи баланс літака дозволяє йому безпечно летіти.

Тому, коли ви міняєтеся місцями, то, фактично, змінюєте баланс літака. Тому завжди запитуйте про всяк випадок,

– закликає стюардеса.

Відео стало популярним у мережі і його переглянули понад 26 тисяч користувачів. Чимало людей ставлять питання – чи заборонено змінювати місця під час польоту. Звісно, юридично цього ніхто не забороняє, однак завжди краще поцікавитися, чи не зашкодить така дія.



Завжди запитуйте, чи можна змінити місце / Фото Unsplash

Раніше ми розповідали, які павербенки можна брати у літак, а також де їх провозити – в багажі чи в ручній поклажі.

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