Женщина сообщила, что причина – в разнице в весе разных пассажиров. Чтобы не нарушить баланс, лучше спросить разрешение пересесть.

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Пересаживаться не запрещено

Стюардесса отмечает, что перед полетом экипаж делает своеобразное взвешивание и балансировку, чтобы узнать, позволяет ли баланс самолета безопасно лететь.

Поэтому, когда вы меняетесь местами, то фактически меняете баланс самолета. Поэтому всегда спрашивайте на всякий случай,

– призывает стюардесса.

Видео стало популярным в сети, и его просмотрели более 26 тысяч пользователей. Многие задают вопрос – запрещено ли менять места во время полета. Конечно, юридически этого никто не запрещает, однако всегда лучше поинтересоваться, не повредит ли такое действие.



Всегда спрашивайте, можно ли сменить место / Фото Unsplash

Раньше мы рассказывали, какие павербенки можно брать в самолет, а также где их провозить – в багаже ​​или в ручной клади.

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