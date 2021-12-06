Чому "Сейшели" вважають синонімом до насолоди життям: деталі про кожен із райських островів

Екзотичний напрямок відпочинку дивує українських туристів своєю первісною природньою красою, неквапливим способом життя та різноманітним дозвіллям. Сейшели – райський куточок в Індійському океані, що вразить навіть досвідчених мандрівників.

Для того, щоб не помилитися під час планування відпустки, необхідно ретельно вивчити острови та їх особливості. Дізнайтеся про найпопулярніші з них.

Цікаво Якісний відпочинок в Єгипті за помірну ціну: чому мережа Otium Hotels створена саме для цього



Неймовірна природа Сейшел / Фото Coral Travel

Мае



Неймовірні пляжі острова Мае / Фото Coral Travel

Найважливіший острів архіпелагу пропонує найбільший вибір курортів та розваг: від піших прогулянок горбистою територією національного парку Морн (Morne Seychellois National Park) до дайвінгу в незайманих місцях і снорклінгу в межах видимості китових акул.



Природа острова / Фото Coral Travel

Усього на Мае розташовані 65 пляжів та багато спотів для серфінгу. Його фішка – вілли на пагорбах з надзвичайними видами.

SAVOY RESORT & SPA 5* — від 48 300 гривень з особи | SAVOY STANDARD ROOM | сніданки | 7 ночей



Готель SAVOY RESORT & SPA 5* / Фото Coral Travel



Територія готелю / Фото Coral Travel



Їжа в готелі / Фото Coral Travel

Праслен

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.бронювання на найпопулярніші напрямки.



Острів Праслен / Фото Coral Travel

Другий за величиною острів країни розташувався за 40 кілометрів від Мае. Саме тут розташований об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – дивовижна Vallée de Mai (Травнева Долина). Тут росте безліч ендемічних рослин і знаходиться гай реліктових пальм Коко де мер, плоди яких є символом Сейшел.



Неймовірні краєвиди острова Праслен / Фото Coral Travel

Головними розвагами на острові є дайвінг, снорклінг, пішохідні та велопрогулянки серед розкішної рослинності, спостереження за птахами та найбільшими у світі черепахами, а також відвідування ферми з вирощування чорних перлин.



Відпочинок на острові / Фото Coral Travel

Цікавими будуть морські прогулянки на найближчі безлюдні острови: Кузин (природний заповідник), Курйоз (черепашачий заповідник) та Арід (пташиний заповідник). Чудові пляжі – Anse Lazio, Anse Volbert (Cote d'Or) та Anse Georgette.

LE RELAX BEACH RESORT 3* — від 44 773 гривень з особи | SUPERIOR ROOM | сніданки | 7 ночей



Готель LE RELAX BEACH RESORT 3* / Фото Coral Travel



Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel

До теми Є переваги: чому довгі перельоти можуть бути кращими, ніж короткі

Ла-Діг



Острів Ла-Діг / Фото Coral Travel

Найавтентичніший острів Сейшел, куди можна дістатися на поромі. Це місце вільне від машин та асфальтованих доріг, тому туристи з радістю пересуваються велосипедами або на традиційних візках, що запряжені волами. Об'єкти розміщення часто виконані в колоніальному стилі та вражають розмаїттям кольорів.



Підводний світ острова Ла-Діг / Фото Coral Travel

Саме тут знаходиться "найвідоміший" у світі пляж – Anse Source d'Argent. Його вважають пляжем, що найчастіше потрапляє на фото туристів. Тут серед лазурових вод Індійського океану можна побачити гранітні скелі химерних форм.

А ще на Ла-Діг розташований старовинний колоніальний будинок плантатора з фільму "Еммануель".

FLEUR DE LYS 3* — від 45 102 гривень з особи | STANDARD ROOM | сніданки | 7 ночей



Готель FLEUR DE LYS 3* / Фото Coral Travel



Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel