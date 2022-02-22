З'ясувалося, що це залишки автосалону American Motors Corporation. Він закрився 35 років тому й машини залишилися стояти просто неба.
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Природа бере своє
Дерева ростуть біля машин і навіть крізь них / Фото The Drive
Журналісти відшукали сина дилера автомобілів Робіна Кольєра. Той розповів, що салон працював з 1960-х до 1987 року. А після банкрутства American Motors Corporation автосалон змушений був закритися.
На цьому місці колись був автосалон / Фото The Drive
Понад 10 автомобілів так ніколи й не продали – і вони залишилися стояти в лісі.
У салоні продавали нові та вживані авто / Фото The Drive
У салоні продавали як нові, так вживані автомобілі. Напризволяще залишили моделі AMC, Jeep, Nash і Rambler.
Протягом десятиліть природа захоплювала кузови автомобілів. Через деякі проросли дерева, інші вкрилися іржею, а коріння обплело їх бампери.
Деякі авто зацікавили колекціонерів / Фото The Drive
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За 35 років природа "познущалася" над машинами / Фото The Drive
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