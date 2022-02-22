Выяснилось, что это остатки автосалона American Motors Corporation. Он закрылся 35 лет назад, и машины остались стоять под открытым небом.
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Природа берет свое
Деревья растут возле машин и даже сквозь них / Фото The Drive
Журналисты нашли сына дилера автомобилей Робина Кольера. Тот рассказал, что салон работал с 1960-х по 1987 год. А после банкротства American Motors Corporation автосалон вынужден был закрыться.
На этом месте когда-то был автосалон / Фото The Drive
Более 10 автомобилей так никогда и не было продано – и они остались стоять в лесу.
В салоне продавали новые и б/у авто / Фото The Drive
В салоне продавали как новые, так и подержанные автомобили. На произвол судьбы оставили модели AMC, Jeep, Nash и Rambler.
В течение десятилетий природа захватывала кузова автомобилей. Сквозь некоторые проросли деревья, другие покрылись ржавчиной, а корни оплели их бамперы.
Некоторые авто заинтересовали коллекционеров / Фото The Drive
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За 35 лет природа "поиздевалась" над машинами / Фото The Drive
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