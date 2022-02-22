Дерева проросли крізь машини: у США знайшли покинутий автосалон

У штаті Північна Кароліна знайшли "цвинтар" із покинутими автомобілями. Природа вже встигла "похазяйнувати" там – дерева виросли довкола автомобілів і навіть усередині.

З'ясувалося, що це залишки автосалону American Motors Corporation. Він закрився 35 років тому й машини залишилися стояти просто неба.

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Природа бере своє



Дерева ростуть біля машин і навіть крізь них / Фото The Drive

Журналісти відшукали сина дилера автомобілів Робіна Кольєра. Той розповів, що салон працював з 1960-х до 1987 року. А після банкрутства American Motors Corporation автосалон змушений був закритися.



На цьому місці колись був автосалон / Фото The Drive

Понад 10 автомобілів так ніколи й не продали – і вони залишилися стояти в лісі.



У салоні продавали нові та вживані авто / Фото The Drive

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У салоні продавали як нові, так вживані автомобілі. Напризволяще залишили моделі AMC, Jeep, Nash і Rambler.

Протягом десятиліть природа захоплювала кузови автомобілів. Через деякі проросли дерева, інші вкрилися іржею, а коріння обплело їх бампери.



Деякі авто зацікавили колекціонерів / Фото The Drive

Деякі з автомобілів непогано збереглися. Вони зацікавили колекціонерів, які приїжджають навіть з інших штатів та забирають певні моделі.

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За 35 років природа "познущалася" над машинами / Фото The Drive

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