Однак зробити це не так просто. До вершин масиву ведуть одні з найскладніших скельних стін. До прикладу, західна стіна найвищої вершини Великої Вежі Транго (6288 метрів) є найбільшою вертикальною скелею у світі.

Це цікаво Акція Sunny Week від Coral Travel: як заощадити до 40% на відпустку в 7 найпопулярніших країнах

Через поєднання великої висоти та технічно складних скельних стін сходження на будь-яку вершину Веж Транго вважають видатним досягненням в альпінізмі. Саме тому підкорити їх зможе далеко не кожен, але помилуватися цим могутнім та величним масивом – насолода, доступна усім.

Зробити це допоможуть захопливі світлини фотографа на ім'я Томаш Пжиходзень. Він двічі відвідував Каракорумський хребет, озброївшись камерою. Це дозволило йому зробити фото, які чудово передають атмосферу та унікальність групи Транго.

#1

#2

#3

#4

#5

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

#6

Дивіться також Дивовижні люди та пейзажі: захопливі фото, які показують справжню сутність В'єтнаму

#7

#8

#9

#10

Перше сходження на Еверест: дивіться відео