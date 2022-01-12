Доступна розкіш: поради, як зекономити під час відпочинку в Дубаї

Об'єднані Арабські Емірати – досить дорога країна, яку полюбляють ті, хто цінує розкіш та комфорт. Однак навіть сюди можна приїхати та відпочити зовсім не за шалені суми грошей.

Якщо дізнатися інформацію про країну заздалегідь, то можна суттєво зекономити під час відпустки. Розповідаємо, як бюджетно відпочити в ОАЕ.

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Як зекономити на готелі

Важко повірити, але в Дубаї є недорогі хостели. Вони дуже схожі на європейські: тут є спільні кімнати на кілька гостей, душ, вбиральня, кухня та місця загального користування.

Вартість проживання:

Ліжко в хостелі обійдеться від 14 доларів.

Недорогий номер в готелі від 30 доларів.

Стандартний двомісний номер – від 46 доларів.

Номер "люкс" – понад 100 доларів.

Оренда апартаментів обійдеться від 60 доларів за добу.

Як зекономити на їжі

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

У Дубаї є чимало ресторанів, але переважна більшість із них – зовсім не бюджетні. Тим, хто хоче зекономити, радять купувати продукти й готувати самостійно, або ж відвідувати фастфуд.



Щоб зекономити на їжі, обирайте недорогі місцеві страви / Фото Unsplash

Втім, можна купувати недорогі національні страви:

Шаурма – близько 2 доларів.

Рис з куркою – від 6 доларів.

Мікс морепродуктів – від 25 доларів.

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Як зекономити на екскурсіях

Бурдж Халіфа

Ця споруда є найвищою у світі й чимало туристів хочуть на неї піднятися. Якщо теж про це мрієте, не купуйте квиток на оглядовий майданчик при вході. Там він коштує 109 доларів.

Придбайте вхідний квиток в інтернеті за кілька днів до візиту. Він обійдеться 34 долари. Але спочатку перевірте погоду – в Дубаї часто буває туман або пилова завіса – тоді вам не вдасться помилуватися панорамою міста.



Деякі розваги в Дубаї доступні безкоштовно / Фото Unsplash

Дубай Молл

Це найбільший торговий центр міста. Неодмінно зайдіть сюди, навіть якщо не плануєте нічого купувати. Тут є туристична принада – гігантський акваріум, що занесений до Книги рекордів Гіннеса.

Вхід в частину торгового центру, де розташований акваріум, коштує 13 доларів. Однак ним можна помилуватися безкоштовно з торгового залу.

Музичний фонтан

Ця розвага є безкоштовною. Щовечора тут відбуваються неймовірні світло-музичні шоу з великою кількістю спецефектів.