Єгипет – переважно мусульманська країна, де люди мають досить консервативні погляди. Це зовсім не значить, що вам доведеться сильно обмежувати себе в одязі – достатньо дотримуватися кількох нескладних правил.

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Поради чоловікам

На курортах: в Хургаді, Шарм-ель-Шейху чи Синаї, чоловіки можуть ходити в шортах, футболках та сорочках. Правила тут досить гнучкі – ваш одяг може бути досить відкритий та легкий. Однак у Каїрі краще одягати штани. Також тут ліпше не носити відкриті майки без рукавів. Що стосується пляжного одягу: плавок, купальних шортів – то їх допустимо носити тільки біля моря або біля басейну. За правилами етикету, такий одяг неприпустимий в інших місцях, навіть на території готелю.



На екскурсії краще обирати закритіші варіанти одягу / Фото Unsplash

Загальне правило таке – під час відвідування туристичних об'єктів одяг може бути вільним, але плечі й коліна усе ж краще закривати. Якщо ви плануєте заходити до ресторану чи на ринок, також обирайте скромніші й закритіші варіанти.

Поради жінкам

Жінкам радять уникати надто тісного та відвертого одягу. Обирайте варіанти, що закривають коліна і плечі. Якщо плануєте гуляти містом – найкраще одягнути штани та сорочку, що закривають тіло. Це може бути одяг з легких тканин, але в жодному разі не прозорий. Також зважайте на вид активності, який ви обираєте. Наприклад, для катання на верблюдах краще не одягати спідницю, навіть довгу. На курортах біля моря одяг може бути вільнішим: шорти, сарафани, футболки. Але для виходу в місто усе одно краще обирати закритіші варіанти. Якщо виходите на вечерю до ресторану, обирайте елегантний вечірній одяг. Втім, навіть у таких варіантах краще не оголювати плечі або мати при собі шаль. Відкрите взуття – допустиме. Але пам'ятайте, що під час екскурсій ваші ноги можуть страждати від пилу, бруду, камінців і навіть болота – тому на екскурсії краще обирати кросівки. Також жінкам не радять наносити яскравий макіяж.

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Купальний одяг допустимий тільки на пляжі / Фото Unsplash

Загальне правило для усіх: використовувати якомога більше закритого одягу, особливо у містах. На курортах правила є вільнішими.

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На жаль, бувають туристи, які їдуть до Єгипту і не поважають місцеві звичаї. Ці люди носять яскравий макіяж, короткі шорти та відверті плаття.



Закриті плечі та коліна – завжди хороший варіант / Фото Unsplash

Потім вони розповідають, що все було добре й одяг зовсім не вплинув на відпочинок. Так, місцеві люди звикли до туристів і поважають їх. Однак далеко не всі можуть закривати очі на таке нехтування правилами – це може призвести до небажаних конфліктів.