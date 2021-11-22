Єгипет – переважно мусульманська країна, де люди мають досить консервативні погляди. Це зовсім не значить, що вам доведеться сильно обмежувати себе в одязі – достатньо дотримуватися кількох нескладних правил.
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Поради чоловікам
- На курортах: в Хургаді, Шарм-ель-Шейху чи Синаї, чоловіки можуть ходити в шортах, футболках та сорочках. Правила тут досить гнучкі – ваш одяг може бути досить відкритий та легкий.
- Однак у Каїрі краще одягати штани. Також тут ліпше не носити відкриті майки без рукавів.
- Що стосується пляжного одягу: плавок, купальних шортів – то їх допустимо носити тільки біля моря або біля басейну. За правилами етикету, такий одяг неприпустимий в інших місцях, навіть на території готелю.
На екскурсії краще обирати закритіші варіанти одягу / Фото Unsplash
Поради жінкам
- Жінкам радять уникати надто тісного та відвертого одягу. Обирайте варіанти, що закривають коліна і плечі. Якщо плануєте гуляти містом – найкраще одягнути штани та сорочку, що закривають тіло.
- Це може бути одяг з легких тканин, але в жодному разі не прозорий.
- Також зважайте на вид активності, який ви обираєте. Наприклад, для катання на верблюдах краще не одягати спідницю, навіть довгу.
- На курортах біля моря одяг може бути вільнішим: шорти, сарафани, футболки. Але для виходу в місто усе одно краще обирати закритіші варіанти.
- Якщо виходите на вечерю до ресторану, обирайте елегантний вечірній одяг. Втім, навіть у таких варіантах краще не оголювати плечі або мати при собі шаль.
- Відкрите взуття – допустиме. Але пам'ятайте, що під час екскурсій ваші ноги можуть страждати від пилу, бруду, камінців і навіть болота – тому на екскурсії краще обирати кросівки.
- Також жінкам не радять наносити яскравий макіяж.
Купальний одяг допустимий тільки на пляжі / Фото Unsplash
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На жаль, бувають туристи, які їдуть до Єгипту і не поважають місцеві звичаї. Ці люди носять яскравий макіяж, короткі шорти та відверті плаття.
Закриті плечі та коліна – завжди хороший варіант / Фото Unsplash
Потім вони розповідають, що все було добре й одяг зовсім не вплинув на відпочинок. Так, місцеві люди звикли до туристів і поважають їх. Однак далеко не всі можуть закривати очі на таке нехтування правилами – це може призвести до небажаних конфліктів.