Египет – в основном мусульманская страна, где люди имеют достаточно консервативные взгляды. Это совсем не значит, что вам придется сильно ограничивать себя в одежде – достаточно соблюдать несколько несложных правил.

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Советы мужчинам

На курортах: в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе или Синае, мужчины могут ходить в шортах, футболках и рубашках. Правила здесь достаточно гибкие – ваша одежда может быть достаточно открытой и легкой. Однако в Каире лучше надевать штаны. Также здесь не носить открытые майки без рукавов. Что касается пляжной одежды: плавок, купальных шорт – то их допустимо носить только у моря или у бассейна. По правилам этикета, такая одежда недопустима в других местах, даже на территории отеля.



На экскурсии лучше выбирать более закрытые варианты одежды / Фото Unsplash

Общее правило такое – во время посещения туристических объектов одежда может быть свободной, но плечи и колени все же лучше закрывать. Если вы планируете заходить в ресторан или на рынок, также выбирайте более скромные и более закрытые варианты.

Советы женщинам

Женщинам советуют избегать слишком облегающей и откровенной одежды. Выбирайте варианты, закрывающие колени и плечи. Если планируете гулять по городу – лучше всего надеть брюки и рубашку, которые закрывают тело. Это может быть одежда из легких тканей, но ни в коем случае не прозрачная. Также учитывайте вид активности, который вы выбираете. К примеру, для катания на верблюдах лучше не надевать юбку, даже длинную. На курортах у моря одежда может быть более свободной: шорты, сарафаны, футболки. Но для выхода в город все равно лучше выбирать более закрытые варианты. Если вы выходите на ужин в ресторан, выбирайте элегантную вечернюю одежду. Впрочем, даже в таких вариантах не стоит оголять плечи или же можно иметь при себе шаль. Открытая обувь – допустима. Но помните, что во время экскурсий ваши ноги могут страдать от пыли, грязи, камней и даже болота – поэтому на экскурсии лучше выбирать кроссовки. Также женщинам не рекомендуют наносить яркий макияж.



Купальная одежда допустима только на пляже / Фото Unsplash

Общее правило для всех: использовать как можно больше закрытой одежды, особенно в городах. На курортах правила свободнее.

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К сожалению, бывают туристы, которые едут в Египет и не уважают местные обычаи. Эти люди носят яркий макияж, короткие шорты и откровенные платья.



Закрытые плечи и колени – всегда хороший вариант / Фото Unsplash