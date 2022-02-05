На думку інтернет-користувачів: назвали найкрасивіші пам'ятки світу

5 лютого 2022 , 20:17
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Джерело:

ParkSleepFly

У світі є величезна кількість культурних, історичних та просто популярних у туристів пам'яток. Кожна з них особлива по-своєму, але все ж можна визначити найкращі для більшості людей.

Саме це зробили спеціалісти туристичного ресурсу ParkSleepFly. Вони склали рейтинг найкрасивіших світових пам'яток. За основу вони взяли думки інтернет-користувачів на платформі Tripadvisor, і визначили, які об'єкти збирають найбільшу хороших відгуків. 

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Рейтинг найкрасивіших пам'яток у світі

Перше місце посів міст Золоті Ворота у США, який є чи не найголовнішим символом Сан-Франциско. Його називають найбільш фотографованим мостом у світі, і особливо цінують за чарівний краєвид на затоку Сан-Франциско, який відкривається з нього. Ця пам'ятка зібрала 3163 позитивних відгуки

Міст Золоті Ворота у Сан-Франциско / Фото Unsplash

Перелік найкрасивіших пам'яток не міг обійтися без славнозвісної Ейфелевої вежі – безсумнівного символу Франції. Тисячі копій вежі в усьому світі є чудовим доказом дивовижної краси оригіналу. Щороку Ейфелеву вежу відвідують близько 7 мільйонів людей, і деякі з них, звичайно, залишають відгуки в інтернеті. Саме завдяки 3107 захоплених коментарів пам'ятка займає другу стрічку рейтингу. 

Ейфелева вежа у Парижі / Фото Unsplash

Фонтан Треві, улюблену локацію туристів у Римі, нещодавно визнали найпопулярнішою світовою пам'яткою з тих, які відвідують, аби загадати бажання та запастися удачею. А в рейтингу найкрасивіших пам'яток він розташувався на третій позиції з 3105 хвалебними відгуками. Це й не дивно, адже ті, хто приходить кинути до фонтану монетку, обов'язково залишається, щоб детально роздивитися цей витвір барокового мистецтва. 

Фонтан Треві у Римі / Фото Unsplash

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Найкрасивіші пам'ятки світу за кількістю позитивних відгуків: 

  1. Міст Золоті Ворота, Сан-Франциско, США – 3163. 
  2. Ейфелева Вежа, Париж, Франція – 3107. 
  3. Фонтан Треві, Рим, Італія – 3105.
  4. Единбурзький замок, Шотландія – 3091. 
  5. Колізей, Рим, Італія – 3051.
  6. Лондонське Око, Велика Британія – 3048. 
  7. Білтмор Естейт, Ешвілл, США – 3042.
  8. Лувр, Париж, Франція – 3032. 
  9. Лондонський Тауер, Велика Британія – 3024.
  10. Емпайр-Стейт-Білдінг, Нью-Йорк, США – 3023. 
  11. Ангкор-Ват, Камбоджа – 2933. 
  12. Базиліка Сакре-Кер, Париж, Франція – 2675. 
  13. Площа Святого Марка, Венеція, Італія – 2576. 
  14. Замок Нойшванштайн, Швангау, Німеччина – 2518.
  15. Блакитна мечеть, Стамбул, Туреччина – 2510. 

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Цікава історія про Ейфелеву вежу: дивіться відео

 

Автор: Софія Гусєва