Подорожі – найкращий спосіб дізнатися більше про культуру, історії та побут мешканців далеких країн. Норвегія – країна із суворим кліматом, неймовірною природою та вражаючими пейзажами.
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Дізнайтеся, що цікавого може очікувати на мандрівника в Норвегії.
Будинки з травою на даху
Фото tiktok.com/@just.jorie
Ми звикли бачити такі будиночки на фотографіях з норвезьких сіл. Але і в центрі міста досить просто зустріти такий традиційний дім.
Собаки в транспорті
Фото tiktok.com/@just.jorie
У Норвегії дуже люблять тварин, тому зовсім не забороняють їм разом із господарями їздити громадським транспортом.
Штори-жалюзі ззовні будинку
Фото tiktok.com/@just.jorie
Таку цікавинку можна побачити досить часто.
Дітей залишають на вулиці
Фото tiktok.com/@just.jorie
У цій країні настільки безпечно, що візок зі сплячою дитиною біля магазину – звична річ.
Хліборізки в магазинах
Фото tiktok.com/@just.jorie
В супермаркеті ви можете не тільки придбати свіжий хліб, а й одразу порізати його на порційні шматки.
Кольорові будинки
Фото tiktok.com/@just.jorie
У скандинавських країнах полюбляють яскраві кольори.
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Багато консервованої кукурудзи
Фото tiktok.com/@just.jorie
Консервовану кукурудзу можна зустріти чи не в кожній страві.
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