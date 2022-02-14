Дзеркальне місто: фотограф показує неймовірну красу Мадрида у креативних знімках

Мадрид – мальовниче місто, яке вражає своєю красою і місцевих, і туристів. Милуючись іспанською столицею, неможливо втриматися від спокуси зробити фото на згадку.

Фотограф Гвідо Гутьєррес Руїс, який мешкає у Мадриді, знайшов спосіб показати красу свого міста у креативний спосіб. Він фотографує його вулиці, будинки та пам'ятки у різноманітних віддзеркаленнях – калюжах, водоймах, вікнах, автомобілях тощо. Такий ефект додає знімкам ще більшої чарівності, а людям, які на них дивляться, – сильнішого бажання побувати у Мадриді.

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса

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