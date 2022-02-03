Фаршировані тістечка та сире м'ясо: які цікаві страви можна скуштувати в Туреччині

В Туреччині люблять добре поїсти, а смак страв може сильно відрізнятися в залежності від регіону. Дізнайтеся про цікаві турецькі страви, які варто спробувати під час мандрівки.

Розмаїття страв в Туреччині вражає. В Цій країні полюбляють різноманітні спеції та приправи. Основу страв переважно складає м'ясо – баранина та телятина. Дізнайтеся, що варто спробувати під час візиту до Туреччини.

Читайте також Відпочинок на будь-який смак: чому мандрівники обирають мережу готелів Otium в Туреччині

Леблебі



Смажений турецький горох / Фото Straus

Закуска зі смаженого нуту (турецького гороху). Леблебі вважають вуличною їжею. Смажений горох приправляють сіллю, гострими спеціями, гвоздикою і навіть цукерками.

Сіміт



Сіміт / Фото Taggta

Надзвичайно популярний турецький хліб. Його також часто можна придбати на вулиці. Сіміт випікають у формі бублика та посипають кунжутом.

Борек

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.



Фаршироване тістечко / Фото Zernograd

Це своєрідне фаршироване тістечко. Борек виготовляють з листкового тіста, а всередину запікають різні види начинки: картоплю, фарш, м'ясо, сир чи овочі.

Іслак бургер



Мокрий бургер / Фото Zen Yandex

Це турецькі бургери. Вони часто мають досить "м'ятий" вигляд. Усе тому, що їх змочують часниковим томатним соусом, а потім залишають у спеціальній коробці з паром – щось схоже на турецький хамам. Хоча ці бургери виглядають не дуже привабливо – вони надзвичайно смачні.

Цікаво Нове життя: у Британії з літака зробили бар для розкішних вечірок



Сіг кофте / Фото Turkpidua

Це страва із сирого м'яса – баранини або телятини. Фарш змішують з булгуром, петрушкою, спеціями й навіть свіжою м'ятою.

Однак зараз в Туреччині майже неможливо знайти справжній сіг кофте з сирого м'яса – його забороняють через небезпечність цього продукту.

Як колись їздили за кордон: дивіться відео