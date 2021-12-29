Долина Нарман розташована у провінції Ерзурум, неподалік популярного гірськолижного курорту Паландокен. Журналістка 24 каналу відвідала цю неймовірну локацію і на власні очі побачила, чому цей край так вабить туристів.

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Один з казкових димарів / Фото 24 канал

Як утворилася "долина фей"

Долина має довжину 62 кілометри. Химерні червоні скелі обступили її з обох боків. Природа створювала їх тисячоліттями: м'яка глиниста порода вивітрювалася, формуючи своєрідні колони з кам'яними "капелюшками".



Червона глина має насичений колір / Фото 24 канал

Червона глина – дуже ніжний матеріал. Рано чи пізно більшість із конструкцій на фото будуть зруйновані, а в долині виникнуть нові – зовнішній вигляд локації буде мінятися з роками.



Зверху камені вкриті м'яким шаром глини / Фото 24 канал

Місцеві мешканці називають Нарман "долиною червоних фей". А вражаючі глиняні колони – казковими димарями.

Цікаво. Є легенда, яка розповідає, що ці димарі належать справжнім будинкам, розташованим під землею. Такі оповідки дуже подобаються туристам та місцевим мешканцям.



Долина приваблює любителів яскравих знімків / Фото 24 канал

Подібні витвори природи можна побачити тільки в 3 місцях на планеті:

у Великому каньйоні (США),

в Чилі,

у Туреччині.



Космічний краєвид / Фото 24 канал

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Долина відкрита для туристів

У 2010 році цю вражаючу локацію відкрили для відвідувачів. А у 2012 – внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Біля входу в долину є ресторан, мініготель та магазин / Фото 24 канал

Туристам пропонують подолати пішохідний маршрут довжиною 15 кілометрів. Також тут доступний велотуризм і кінні прогулянки.

Біля входу в долину є деяка інфраструктура: тут можна придбати сувеніри, посидіти у місцевому барі, відвідати вбиральню. Є й кілька готельних номерів для тих, хто хоче затриматися у долині Нарман на 2 – 3 дні.



Туристам пропонують випити кави з видом на долину / Фото 24 канал

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Як потрапити в долину Нарман

Вона розташована неподалік від гірськолижного курорту Паландокен. Туристи можуть поєднати катання та захоплюючі екскурсії. Дорога від курорту до долини займає близько 2 годин.

Паландокен – доступний українським мандрівникам. З кінця грудня туди літає чартерний рейс туроператора Coral Travel. Замовити тури можна на будь-який смак і гаманець.

Ціни на курорті та загалом в Туреччині – дуже демократичні. Відпочивати, кататися на лижах та сноубордах, їсти, купувати сувеніри та мандрувати тут набагато дешевше, ніж на українських курортах.

Замовити екскурсії можна, звернувшись на рецепцію готелю. У місті Ерзурум діє чимало туристичних агенцій, які організовують поїздки до місцевих пам'яток.

Дивіться більше фото казкових димарів долини Нарман / Фото 24 канал