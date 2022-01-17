Покинуте інками місто розташоване на висоті 2450 метрів над рівнем моря. Саме завдяки важкодоступності воно збереглося цілим та майже неушкодженим.

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Інки не використовували колесо

Вчені довго не розуміли, як камені для древнього міста доставляли вгору. Адже інки не використовували колесо.

Було б неможливо побудувати такі споруди високо в горах, якби в скелі, на якій стоїть місто, не було розломів,

– розповідає брахильський геолог Руальдо Менегат.

Вчені проаналізували супутникові знімки та з'ясували, що Мачу-Пікчу лежить там, де перетинаються кілька таких розломів.

Ще однією загадкою стало те, що місто побудоване без бетону або іншого розчину, що міг би скріпити камені між собою. Інки ретельно підганяли камені один до одного – й вони навіть досі надійно тримаються без жодного скріплення.

Значну роль також відігравали часті землетруси у регіоні. Вони послаблювали гірську породу – з неї було простіше вирізати камені потрібної форми.



Місто добре збереглося завдяки продуманому будівництву / Фото Unsplash

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У місті була каналізація

План давнього міста відображає структуру тектонічних розломів, що розташовані під ним. Інки зводили будинки та сходи так, щоб вулиці йшли паралельно розломам.

Також розломи допомагали збирати воду – інки знали, де дощова вода тече уздовж розломів і збирали її у фінальній точці.

Рятували тектонічні розломи також від злив і затоплення. У місті навіть була підземна каналізація, що проходила уздовж розломів.

Вчені вважають, що Мачу-Пікчу збереглося так добре саме завдяки майстерному використанню розломів.

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