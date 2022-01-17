Покинутый инками город расположен на высоте 2450 метров над уровнем моря. Именно благодаря труднодоступности он сохранился целым и почти невредимым.

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Инки не использовали колесо

Ученые долго не понимали, как камни для древнего города доставляли наверх. Инки ведь не использовали колесо.

Было бы невозможно построить такие сооружения высоко в горах, если бы у скалы, на которой стоит город, не было разломов,

– говорит брахильский геолог Руальдо Менегат.

Ученые проанализировали спутниковые снимки и выяснили, что Мачу-Пикчу лежит там, где пересекаются несколько таких разломов.

Еще одной загадкой стало то, что город построен без бетона или другого раствора, который мог бы скрепить камни между собой. Инки тщательно подгоняли камни друг к другу – и они до сих пор надежно держатся без всякого крепления.

Значительную роль также играли частые землетрясения в регионе. Они ослабляли горную породу – из нее проще было вырезать камни нужной формы.



Город хорошо сохранился благодаря продуманному строительству / Фото Unsplash

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В городе была канализация

План древнего города отражает структуру находящихся под ним тектонических разломов. Инки возводили дома и лестницы так, чтобы улицы шли параллельно разломам.

Также разломы помогали собирать воду – инки знали, где дождевая вода течет вдоль разломов и собирали ее в финальной точке.

Спасали тектонические разломы также от ливней и затоплений. В городе даже была подземная канализация, проходившая вдоль разломов.

Ученые считают, что Мачу-Пикчу сохранилось так хорошо именно благодаря искусному использованию разломов.

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