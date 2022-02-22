Відпочинок у справжньому замку

На Airbnb можна орендувати відновлений замок Каверсволл 13 століття, розташований у Стаффордширі. Свого часу вишукана будівля майже перетворилася в руїни, але місцевий торговець відреставрував її, зберігши початковий вигляд.

Це цікаво Преміальний відпочинок у Єгипті: чим вразить туристів новий готель Xanadu Makadi Bay

У замку можуть зупинитися до 16 людей. Охочі можуть обрати одну з 4 автономних кам'яних веж замку або якусь зі спалень з ванною кімнатою у головній будівлі. Гості зможуть користуватися й іншими приміщеннями, до прикладу випити чашку чаю чи кави у бібліотеці або приймальні.

Королівська спальня для комфортного відпочинку / Фото Airbnb

Аби зробити відпочинок ще більш королівським, за додаткову плату можна скористатися послугами особистого шеф-кухаря, який готуватиме їжу просто в замку. Однак це не обов'язково – поряд є паби та ресторани, де можна поїсти або взяти страви із собою.

Інтер'єр однієї з кімнат замку / Фото Airbnb

За кілька хвилин їзди від замку розташований тематичний парк розваг Alton Towers, де рекомендують побувати усім туристам.

Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали, Coral Travel знайде тур саме для вас.

Гості, які вже побували у замку, залишилися у захваті від такого відпочинку. Вони залишили чимало хвалебних відгуків про цей досвід:

"Якщо ви хочете пожити у середньовічному замку 13 століття, це найкращий варіант! Гостинність була незрівнянною, і ми насолоджувалися кожною дрібницею";

"Замок та його околиці дійсно унікальні – неймовірна казка. Помешкання ще краще, ніж на фото і в описі";

"Замок вражаючий, з прекрасним виглядом, дуже зручний та автентичний";

"До наших послуг був увесь замок, і ми почувалися королівськими персонами".

Замок Каверсволл створений для розкішного відпочинку / Фото Airbnb

До теми Понад 37 тисяч доларів за ніч: чим здивує найдорожче житло на Airbnb

Пожити у справжньому замку не так дорого, як може здаватися спершу. Ціни стартують від 165 фунтів стерлінгів (225 доларів або 6300 гривень) за ніч з мінімальним терміном проживання у 2 ночі.

Цікава історія сервісу Airbnb: дивіться відео