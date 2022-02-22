Отдых в настоящем замке

На Airbnb можно арендовать восстановленный замок Каверсволл 13 века, расположенный в Стаффордшире. В свое время шикарное здание почти превратилось в руины, но местный торговец отреставрировал его, сохранив первоначальный вид.

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В замке могут остановиться до 16 человек. Желающие могут выбрать одну из 4 автономных каменных башен замка или какую-нибудь из спален с ванной комнатой в главном здании. Гости смогут пользоваться и другими помещениями, например выпить чашку чая или кофе в библиотеке либо приемной.

Королевская спальня для комфортного отдыха / Фото Airbnb

Чтобы сделать отдых еще более королевским, за дополнительную плату можно воспользоваться услугами личного шеф-повара, готовящего еду прямо в замке. Однако это не обязательно – рядом есть пабы и рестораны, где можно поесть или взять блюда с собой.

Интерьер одной из комнат замка / Фото Airbnb

В нескольких минутах езды от замка расположен тематический парк развлечений Alton Towers, где рекомендуют побывать всем туристам.

Горы, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали, Coral Travel найдет тур именно для вас.

Гости, которые уже побывали в замке, остались в восторге от такого отдыха. Они оставили немало хвалебных отзывов об этом опыте:

"Если вы хотите пожить в средневековом замке 13 века, это самый лучший вариант! Гостеприимство было несравнимым, и мы наслаждались каждой мелочью";

"Замок и его окрестности действительно уникальны – невероятная сказка. Помещение еще лучше, чем на фото и в описании";

"Замок впечатляющий, с прекрасным видом, очень удобный и аутентичный";

"К нашим услугам был весь замок, и ми чувствовали себя королевскими персонами".

Замок Каверсволл создан для роскошного отдыха / Фото Airbnb

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Пожить в настоящем замке не так дорого, как может показаться сначала. Цены стартуют от 165 фунтов стерлингов (225 долларов или 6300 гривен) за ночь с минимальным сроком проживания в 2 ночи.