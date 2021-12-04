Колишній працівник готелю Джейкоб Томскі поділився секретами персоналу та методами, як вони можуть помститися гостю, який був неввічливим. Тож якщо з вами коли-небудь таке траплялося, можливо, це привід переглянути свою поведінку.

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Варіанти готельної помсти

Найпростіший, а тому й найпоширеніший спосіб провчити клієнта у готелях, де використовують ключ-карти, – це заблокувати доступ до номера. Працівники рецепції деактивують картки, змушуючи мешканців звертатися за допомогою та певний час чекати, щоб потрапити до своєї кімнати.

Інші працівники іноді забирають напої з мінібарів у номерах неприємних гостей, і включають їх у рахунок. Крім того, Томскі рекомендує ховати зубну щітку, інакше у випадку неприємної ситуації чи конфлікту вона ризикує бути зіпсованою.

Зайві позиції у рахунку можуть свідчити про помсту / Фото Unsplash

З клієнтами, які негідно поводяться вже при заселенні в готель, можуть поквитатися одразу. Вони можуть забути про хороші та комфортні номери, тому що, найімовірніше, їм дістанеться кімната з якимись проблемами.

За спостереженнями Джейкоба, найчастіше у такі ситуації потрапляли багаті мешканці, які дозволяють собі ставитися до персоналу зверхньо. Натомість не такі заможні гості вважають працівників готелів за рівних та ставляться до них приязно, і таким людям, навпаки, хочеться забезпечити гідний відпочинок.

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Звичайно, те, що з вами стався подібний неприємний випадок, не обов'язково означає помсту з боку персоналу. Ключ міг розмагнітитися через те, що лежав близько до інших карток чи гаджетів, а кімната з не таким мальовничим виглядом справді могла залишитися останньою. Однак, завжди потрібно залишатися людьми, і тоді вам точно допоможуть швидко залагодити ці негаразди.