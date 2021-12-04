Бывший работник гостиницы Джейкоб Томски поделился секретами персонала и методами, как они могут отомстить гостю, который был невежлив. Если с вами когда-нибудь такое случалось, возможно, это повод изменить свое поведение.

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Варианты гостиничной мести

Самый простой, а потому и самый распространенный способ проучить клиента в отелях, где используют ключ-карты – это заблокировать доступ к номеру . Работники рецепции деактивируют карточки, заставляя жителей обращаться за помощью и ждать, чтобы попасть в свою комнату.

Другие работники иногда забирают напитки из мини-баров в номерах неприятных гостей и включают их в счет. Кроме того, Томски рекомендует прятать зубную щетку , иначе в случае неприятной ситуации или конфликта она рискует быть испорченной.

Лишние позиции в счете могут свидетельствовать о мести / Фото Unsplash

С клиентами, которые ведут себя недостойно уже при заселении в отель, могут поквитаться сразу. Они могут забыть о хороших и комфортных номерах, потому что, вероятнее всего, им достанется комната с какими-то проблемами .

По наблюдениям Джейкоба, чаще всего в такие ситуации попадали богатые постояльцы, которые позволяют себе относиться к персоналу свысока. Зато менее состоятельные гости считают работников гостиниц равными и относятся к ним дружелюбно, и таким людям, наоборот, хочется обеспечить достойный отдых.

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