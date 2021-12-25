  1. Цікавість до мандрівників

Місцеві мешканці можуть проявляти надмірну цікавість до туристів. Особливо це помітно у провінції, маленьких містечках і селах, куди нечасто приїжджають чужинці.

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Люди, а особливо діти, можуть приділяти особливу увагу на зовнішності, одягу або поведінці мандрівників.

  1. Мало хто говорить англійською

Досвідчених туристів може шокувати факт, що в Туреччині зовсім мало людей знають англійську мову. Це стосується не тільки простих перехожих на вулиці, а й представників сфери обслуговування: продавців, працівників готелів тощо.

Звичаї, які можуть шокувати у Туреччині
В Туреччині дуже інтенсивний трафік на дорогах / Фото Unsplash

  1. Люди дуже балакучі й товариські

Попри те, що поговорити з туристами навряд чи вдасться через незнання англійською, місцеві мешканці все одно виявляють свою доброзичливість – пробують допомогти, намагаються розмовляти турецькою або показують жестами те, що вам потрібно.

  1. Рух на дорозі дуже інтенсивний

Турки увесь час сигналять один одному, а також зазвичай керують автомобілем досить агресивно. На дорозі потрібно бути дуже обережним, навіть якщо ви не водій, а пішохід.

Якщо плануєте взяти машину в оренду, потрібно враховувати особливості місцевого кермування та розрахувати власні сили.

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  1. На вулицях безліч котів

Турки обожнюють котиків. Цих тварин заборонено ображати чи завдавати їм шкоди. Ця країна – рай для "котоманів", а також для тих, хто полюбляє фотографувати вуличних котів.

Звичаї, які можуть шокувати у Туреччині
У цій країні дуже люблять котиків / Фото Unsplash