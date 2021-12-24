Населення Туреччини обожнює купувати та продавати речі на базарі. Навіть у торгових центрах можна побачити "осередки" базару – ятки з одягом та солодощами.
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Одяг та взуття
В країні є чимало майстрів, які роблять якісні речі, а потім продають їх за невелику ціну. Турецькі текстильні бренди прославилися своєю якістю на увесь світ.
Але якщо хочете придбати брендовий одяг – будьте обережні. Тут дуже легко купити підробку за ціною оригінала.
В Туреччині роблять багато якісних текстильних речей / Фото Unsplash
Їжа та солодощі
В Туреччині ви можете поїсти у кафе досить дешево. Іноді це вигідніше, ніж готувати вдома.
Турки обожнюють добряче попоїсти – страви у них поживні, смачні, а порції великі. У супермаркетах ви можете придбати різноманітні сири, горішки, солодощі – вони стануть чудовими сувенірами. Ціни на все – значно нижчі, ніж в Україні.
Фрукти та овочі
Якщо купувати їх на вуличних ринках – заплатите дуже дешево. Водночас місцеві фрукти й овочі мають яскраво виражений і насичений смак.
На місцевих ринках вигідно купувати фрукти та овочі / Фото Unsplash
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Ліки
Якщо вирішите завітати до аптеки – спершу уважно прочитайте інструкцію до ліків в інтернеті. Місцеві фармацевти рідко знають англійську мову – тому краще наперед знати, що саме вам потрібно.