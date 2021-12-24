Населення Туреччини обожнює купувати та продавати речі на базарі. Навіть у торгових центрах можна побачити "осередки" базару – ятки з одягом та солодощами.

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Одяг та взуття

В країні є чимало майстрів, які роблять якісні речі, а потім продають їх за невелику ціну. Турецькі текстильні бренди прославилися своєю якістю на увесь світ.

Але якщо хочете придбати брендовий одяг – будьте обережні. Тут дуже легко купити підробку за ціною оригінала.



В Туреччині роблять багато якісних текстильних речей / Фото Unsplash

Їжа та солодощі

В Туреччині ви можете поїсти у кафе досить дешево. Іноді це вигідніше, ніж готувати вдома.

Турки обожнюють добряче попоїсти – страви у них поживні, смачні, а порції великі. У супермаркетах ви можете придбати різноманітні сири, горішки, солодощі – вони стануть чудовими сувенірами. Ціни на все – значно нижчі, ніж в Україні.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Фрукти та овочі

Якщо купувати їх на вуличних ринках – заплатите дуже дешево. Водночас місцеві фрукти й овочі мають яскраво виражений і насичений смак.



На місцевих ринках вигідно купувати фрукти та овочі / Фото Unsplash

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Ліки

Якщо вирішите завітати до аптеки – спершу уважно прочитайте інструкцію до ліків в інтернеті. Місцеві фармацевти рідко знають англійську мову – тому краще наперед знати, що саме вам потрібно.