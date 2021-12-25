- Интерес к путешественникам
Местные жители могут проявлять чрезмерный интерес к туристам. Особенно это заметно в провинции, маленьких городках и селах, куда редко приезжают чужаки.
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Люди, особенно дети, могут уделять особое внимание внешности, одежде или поведению путешественников.
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Мало кто говорит по-английски
Опытных туристов может шокировать, что в Турции совсем мало людей знают английский язык. Это касается не только простых прохожих на улице, но и представителей сферы обслуживания: продавцов, работников гостиниц и так далее.
В Турции очень интенсивный трафик на дорогах / Фото Unsplash
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Люди очень болтливые и общительные
Несмотря на то, что поговорить с туристами вряд ли удастся из-за незнания английского, местные жители все равно проявляют свою доброжелательность – пытаются помочь, разговаривают с вами на турецком или показывают жестами то, что вам нужно.
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Движение на дороге очень интенсивное
Турки постоянно сигналят друг другу, а также обычно управляют автомобилем довольно агрессивно. На дороге нужно быть очень аккуратным, даже если вы не водитель, а пешеход.
Если планируете взять машину в аренду, необходимо учитывать особенности местного вождения и рассчитать свои силы.
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На улицах множество кошек
Турки обожают котиков. Этих животных запрещено оскорблять или причинять им вред. Эта страна – рай для "котоманов", а также для тех, кто любит фотографировать уличных кошек.
В этой стране очень любят котиков / Фото Unsplash