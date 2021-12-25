Люблять котів і не говорять англійською: 5 звичаїв, які можуть шокувати у Туреччині

Туреччина – країна зі стародавньою історією, культурою та дивовижними звичаями. Дізнайтеся про особливості місцевого менталітету, які можуть здивувати вас під час мандрівки.

Цікавість до мандрівників

Місцеві мешканці можуть проявляти надмірну цікавість до туристів. Особливо це помітно у провінції, маленьких містечках і селах, куди нечасто приїжджають чужинці.

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Люди, а особливо діти, можуть приділяти особливу увагу на зовнішності, одягу або поведінці мандрівників.

Мало хто говорить англійською

Досвідчених туристів може шокувати факт, що в Туреччині зовсім мало людей знають англійську мову. Це стосується не тільки простих перехожих на вулиці, а й представників сфери обслуговування: продавців, працівників готелів тощо.



В Туреччині дуже інтенсивний трафік на дорогах / Фото Unsplash

Люди дуже балакучі й товариські

Попри те, що поговорити з туристами навряд чи вдасться через незнання англійською, місцеві мешканці все одно виявляють свою доброзичливість – пробують допомогти, намагаються розмовляти турецькою або показують жестами те, що вам потрібно.

Рух на дорозі дуже інтенсивний

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Турки увесь час сигналять один одному, а також зазвичай керують автомобілем досить агресивно. На дорозі потрібно бути дуже обережним, навіть якщо ви не водій, а пішохід.

Якщо плануєте взяти машину в оренду, потрібно враховувати особливості місцевого кермування та розрахувати власні сили.

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На вулицях безліч котів

Турки обожнюють котиків. Цих тварин заборонено ображати чи завдавати їм шкоди. Ця країна – рай для "котоманів", а також для тих, хто полюбляє фотографувати вуличних котів.



У цій країні дуже люблять котиків / Фото Unsplash