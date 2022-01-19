Максимально незручний: для чого у Великій Британії зробили унікальний готельний номер
Джерело:BBC
Маленька кімната, у якій майже неможливо пересуватися, надто високе ліжко та двері до вбиральні, що не зачиняються. Саме в такій кімнаті пропонує провести ніч креативний готель Art B&B в Блекпулі.
Звісно, така кімната може трапитися в будь-якому готелі й викликати шквал негативних відгуків. Але ця – унікальна, бо створена спеціально для того, щоб гості могли відчути себе на місці людей з інвалідністю.
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У готелі Art B&B, що розташований на півночі Великої Британії, є всього 19 кімнат. Кожна із них – витвір мистецтва.
Дизайнер Крістофер Самюел, який розробив незручну кімнату, хотів показати ті труднощі, які щодня спіткають людей з інвалідністю.
Звісно, спочатку людям ця кімната здаватиметься кумедною, але якщо вам доводиться жити в таких умовах, то це не так вже й смішно,
– розповідає чоловік.
Сам Самюел пересувається на візку з електроприводом. У 2017 році йому довелося 3 місяці прожити в готелі – місцеві ради ніяк не могли домовитися, хто платитиме за те, щоб житло чоловіка переобладнали відповідно до його потреб.Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.
Ліжко в кімнаті, яку придумав Семюел / Фото CJ Griffiths
У цей час Самюелу довелося мешкати в дешевому готелі.
Мені було важко пересуватися кімнатою, там майже не було місця. Щоб в'їхати в кімнату на візку, мені потрібно було "забитися" в невеликий кут, оскільки двері відкривалися назовні, а в отвір візок не проходив. Потім я мав заднім ходом заїхати в кімнату, закрити двері та проїхати навколо ліжка,
– ділиться досвідом чоловік.
Йому навіть доводилося спати в візку, бо ліжко було надто високим. У туалеті не було достатньо місця для візка – тому ним також було неможливо користуватися. У номері був лише душ – тому митися чоловік теж не міг.
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Ліжко в кімнаті оточене своєрідним бордюром висотою близько метра. Двері до туалету зачинити неможливо – тому усамітнитися не вдасться. До розетки так просто не дістатися – для цього потрібно відсунути стелаж та стіл.
Семюел створив кімнату, яка спершу викликає в людей тільки посмішку. Однак коли відвідувачі проходять крізь труднощі, починають краще розуміти проблеми людей з інвалідністю.
Чоловік хоче розповісти іншим про проблеми людей з інвалідністю / Фото Brigita Skopaite