Максимально незручний: для чого у Великій Британії зробили унікальний готельний номер

Маленька кімната, у якій майже неможливо пересуватися, надто високе ліжко та двері до вбиральні, що не зачиняються. Саме в такій кімнаті пропонує провести ніч креативний готель Art B&B в Блекпулі.

Звісно, така кімната може трапитися в будь-якому готелі й викликати шквал негативних відгуків. Але ця – унікальна, бо створена спеціально для того, щоб гості могли відчути себе на місці людей з інвалідністю.

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У готелі Art B&B, що розташований на півночі Великої Британії, є всього 19 кімнат. Кожна із них – витвір мистецтва.

Дизайнер Крістофер Самюел, який розробив незручну кімнату, хотів показати ті труднощі, які щодня спіткають людей з інвалідністю.

Звісно, спочатку людям ця кімната здаватиметься кумедною, але якщо вам доводиться жити в таких умовах, то це не так вже й смішно,

– розповідає чоловік.

Сам Самюел пересувається на візку з електроприводом. У 2017 році йому довелося 3 місяці прожити в готелі – місцеві ради ніяк не могли домовитися, хто платитиме за те, щоб житло чоловіка переобладнали відповідно до його потреб.

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Ліжко в кімнаті, яку придумав Семюел / Фото CJ Griffiths

У цей час Самюелу довелося мешкати в дешевому готелі.