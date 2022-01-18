Будівництво моста обійшлося близько 5 мільярдів дирхамів (понад 1 360 000 доларів – 24 канал). Довжина споруди становить 300 метрів.

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Символ великих амбіцій

Споруду назвали "Міст Нескінченності" (Infinity Bridge). Арки моста зроблені у формі математичного символу нескінченності. Він став символом великих амбіцій Об'єднаних Арабських Еміратів.



Арки моста мають форму символа нескінченності / Фото The National

Новий міст має висоту 6 метрів. Під ним цілодобово можуть пропливати човни, катери та інші річкові судна.

Протягом доби по мосту можуть проїхати 24 тисячі автомобілів. Там розташовано 6 автомобільних смуг. Окрім того, є доріжка для пішоходів та велосипедистів.



Під час відкриття моста / Фото The National

На церемонії відкриття був присутній віцепрезидент та правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Міст Нескінченності — це новий світовий інженерний, художній та архітектурний шедевр,

– так описав міст він.

Висота арок мосту становить 42 метри. Для будівництва використали близько 2400 тонн сталі.

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Як будували Міст Нескінченності: дивіться відео

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Раніше в Дубаї відкрили вражаючий басейн

Перший у світі пейзажний басейн на висоті 200 метрів з'явився в хмарочосі Palm Tower.

з'явився в хмарочосі Palm Tower. Щоб потрапити у локацію під назвою Aura Skypool Lounge, потрібно піднятися на 50-й поверх будівлі.

З краю басейну відкривається вражаючий вид на Острови пальм.

Гості можуть відвідувати пейзажний басейн щодня з 10 ранку до заходу сонця.

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