Конечно, такая комната может попасться в любой гостинице и вызвать шквал негативных отзывов. Но эта – уникальна, потому что создана специально для того, чтобы гости могли почувствовать себя на месте людей с инвалидностью.
Читайте такоже Отдых в Египте: особенности каждого из главных курортов популярной страны
В отеле Art B&B, расположенном на севере Великобритании, всего 19 комнат. Каждая из них – произведение искусства.
Дизайнер Кристофер Самюэл, разработавший неудобную комнату, хотел показать те трудности, которые ежедневно постигают людей с инвалидностью.
Конечно, сначала людям эта комната будет казаться забавной, но если вам приходится жить в таких условиях, то это не так уж смешно,
– рассказывает мужчина.
Сам Самюэл передвигается на коляске с электроприводом. В 2017 году ему пришлось 3 месяца прожить в отеле – местные власти никак не могли договориться, кто будет платить за то, чтобы жилье мужчины было переоборудовано в соответствии с его потребностями.
Кровать в комнате, которую придумал Сэмюэл / Фото CJ Griffiths
В это время Самюэлу пришлось обитать в дешевом отеле.
Мне было тяжело передвигаться по комнате, там почти не было места. Чтобы въехать в комнату на коляске, мне нужно было "забиться" в небольшой угол, поскольку дверь открывалась наружу, а в отверстие коляска не проходила. Затем я должен задним ходом заехать в комнату, закрыть дверь и проехать вокруг кровати,
– делится опытом мужчина.
Ему даже приходилось спать в коляске, потому что кровать была слишком высокой. В туалете не было достаточно места для коляски – поэтому им тоже было невозможно пользоваться. В номере был только душ – поэтому мыться мужчина тоже не мог.
Интересно Символ бесконечности из стали: как выглядит новый впечатляющий мост в Дубае
Отель "Добро пожаловать"
Кровать в комнате окружена своеобразным бордюром высотой около метра. Дверь в туалет закрыть невозможно – поэтому уединиться не удастся. До розетки так просто не добраться – для этого нужно отодвинуть стеллаж и стол.
Сэмюэл создал комнату, которая сначала вызывает у людей только улыбку. Однако, когда посетители проходят сквозь трудности, начинают лучше понимать проблемы людей с инвалидностью.
Мужчина хочет рассказать другим о проблемах людей с инвалидностью / Фото Brigita Skopaite