Найгірша їжа на борту літака: туристи поділилися власними фото

Усі мандрівники з нетерпінням чекають моменту, коли сядуть в літак та одержать обід. Однак інколи їжа на борту може добряче розчарувати. Особливо "несолодко" може довестися вегетаріанцям і тим, хто замовив особливе меню.

Їжа на борту часто має не надто привабливий вигляд. Але пасажири закривають на це очі, якщо вона смачна. Але бувають страви, які знущаються не тільки над очима, а ще й над смаковими рецепторами мандрівників.

Вам сподобається Новорічні знижки на тури до найпопулярніших країн: заощаджуємо з Coral Travel

Цей пасажир замовив вегетаріанське меню. Йому дали сендвіч з м'ясом і гниле яблуко.



Фото jbotapes

Дівчина каже, що ця незрозуміла маса трішки схожа на італійський прапор.



Фото lenanorthbooks

3. Не найгірший варіант, але не надто апетитно.



Фото myfoodieguy

4. Цей сендвіч був майже неїстівним.



Фото airlinemeals.net

Усе змішалося в єдиній мисці.

Coral – це гірськолижно! Оберіть варіант зимового відпочинку на будь-який смак



Фото airlinemeals.net

6. "Хлібна ковбаса з завитком желейного жиру".



Фото airlinemeals.net

7. "Ця їжа виглядає краще, коли кришка закрита".



Фото airlinemeals.net

Цікаво Популярні туристичні принади, що не варті такого ажіотажу: 5 фото з поясненнями

Булочка була хімічною, а фрукти – несвіжими.



Фото airlinemeals.net

Дізнайтеся про компанію Ryanair: дивіться відео